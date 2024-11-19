Пенсии работающих россиян выросли быстрее инфляции

В России на октябрь 2024 года средняя пенсия по старости работающих граждан составила 19,2 тыс. руб.

По данным Соцфонда, за год она выросла на 10%. При этом средняя пенсия незанятых россиян за тот же период выросла на 7,3% — с 21,8 тыс. до 23,4 тыс. Разница между выплатами двух категорий пенсионеров - 4,2 тыс. руб. За счет того, что темпы роста пенсий работающих обгоняют динамику поступлений нетрудящихся, разрыв постепенно снижается.

Рост средней выплаты работающим оказался выше прогнозной инфляции — 10% против 7,5%. При этом, по данным Росстата, в октябре текущего года увеличение цен составило 8,5% (в годовом исчислении, за последние 12 месяцев), сообщают "Известия".

Ранее в Союзе пенсионеров назвали индексацию пенсий лишь попыткой догнать инфляцию.