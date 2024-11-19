ЦБ РФ: необходимо дополнительное ужесточение монетарной политики

В России нужно провести дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.

Как сообщает Центробанк РФ, это необходимо для обеспечения более сдержанного роста спроса и замедления инфляции к целевому уровню в 4%.

Годовая инфляция по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8–8,5%. "С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5% в 2025 г., до 4% – в 2026 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", – следует из прогноза регулятора.

Отмечается, что рост спроса превышает возможности производства товаров и услуг, что приводит к повышению цен и, как следствие, к устойчивой инфляции, сообщают "Ведомости".

Ранее ЦБ РФ раскритиковал идею согласовывать изменение ставки с правительством.