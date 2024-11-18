Уральский полпред подискутировал о Стратегии пространственного развития России

Уральский полпред Артем Жога поучаствовал в начавшемся сегодня Югорском экономическом форуме. В совместной дискуссии с министром экономического развития России и другими экспертами темой стала роль Стратегии пространственного развития в достижении национальных целей развития на период до 2030 г.

Полномочный представитель обозначил приоритетные направления работы и основные векторы развития УрФО. Артём Жога отметил, что необходимо сфокусироваться на импортозамещении и наполнении региональных рынков труда.

Югорский экономический форум начался сегодня. 18-21 ноября в Югре пройдет более чем 60 дискуссионных событий, где встретятся представители власти, бизнеса, а также ведущие эксперты в области экономики, сообщает пресс-служба полпредства.