В 2026 году в густонаселенном районе Астрахани откроют новую поликлинику

Новый объект здравоохранения возводят на ул. Энергетическая в микрорайоне Бабаевского в рамках договорённости между правительством Астраханской области и руководством ПАО «Газпром». На данный момент специалисты обустроили котлован, забили сваи, залили фундамент. Работы курирует Фонд поддержки социальных инициатив компании. Текущий этап обсудили сегодня участники заседания инвестиционного совета при губернаторе Астраханской области.

Игорь Бабушкин поблагодарил руководство Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома за многолетнее партнёрство с регионом и помощь в реализации значимых для астраханцев проектов. Один из них – строительство новой поликлиники в микрорайоне Бабаевского. Новое современное медучреждение рассчитано на 200 пациентов в смену.

Губернатор подчеркнул, что в густонаселённом и быстрорастущем районе города такая поликлиника очень нужна. Новое здание решит проблему загруженности действующего взрослого отделения городской поликлиники №2 и сделает медицинскую помощь доступнее.