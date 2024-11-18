ВТБ повышает ставку: По накопительному рублевому счету сразу до 24%

ВТБ повышает ставку по накопительному ВТБ-счету до 24% годовых при начислении процентов на минимальный остаток и до 22% годовых - на ежедневный.

Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, новые условия будут действовать для клиентов в течение приветственного периода – первые 3 месяца. Повышение ставки также произойдет по уже открытым накопительным счетам с действующим приветственным периодом.

Для всех владельцев накопительного ВТБ-счета, которым не доступен приветственный период, банк предоставляет дополнительную возможность получить до 20% годовых при совершении операций по оплате товаров и услуг с помощью любой дебетовой или кредитной карты ВТБ. Максимальная ставка в этом случае доступна клиентам с пакетом услуг «Прайм», которые являются получателями заработной платы или пенсии в ВТБ и совершили покупки по картам банка на сумму от 200 000 рублей.

Кроме того, сохраняются текущие преференции для пенсионеров и зарплатных клиентов, которые получают фиксированную надбавку +2 п.п. к базовой ставке.

«Традиционно вслед за вкладами мы поднимаем ставки по накопительным счетам, которые являются самым простым и понятным инструментом получения дохода. Удобно иметь возможность распределить средства между вкладом для глобальных целей и накопительным счетом для оперативного управления сбережениями», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

С начала 2024 года клиенты ВТБ открыли уже более 5,8 млн накопительных счетов, увеличив общий объем портфеля до 1,5 трлн рублей.

С 15 ноября ВТБ улучшил условия по вкладам в рублях для всех клиентов. Самая высокая ставка предлагается по депозитам на год – до 24% годовых. Клиенты, которые обслуживаются в банке вместе с близкими, могут получить повышенные ставки по депозиту, 5% кэшбэк рублями при оплате покупок в супермаркетах и другие привилегии программы лояльности ВТБ.

Максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений достигла 30% на срок 3 месяца.