18 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Опрос Авто.ру: 55% признали главной мотивацией к покупке собственной машины расширение семьи

Эксперты Авто.ру провели опрос, чтобы выяснить, какие эмоции возникают при первом запуске двигателя купленной машины и как владельцы оценивают своё приобретение спустя годы.

Оказывается, процесс выбора своего будущего автомобиля вызывает у половины респондентов приятное предвкушение и трепет. Ещё одной характерной эмоцией участники опроса называли прилив уверенности и энтузиазма. Небольшая доля опрошенных, меньше 24%, признались, что для них машина — это транспортное средство, к выбору которого они относятся спокойно.

Самым волнительным моментом после покупки автомобиля становится запуск двигателя перед самой первой поездкой. Треть респондентов признались, что ощущали мурашки по телу, вызванные всплеском дофамина, гормона радости. Кроме восторга и гордости, больше половины участников опроса отмечают уверенность в своём решении, которое наполняет их.

Среди тех, кто купил автомобиль более 10 лет назад, 89% до сих пор довольны своим выбором. А главным аргументом к покупке собственной машины остаётся расширение семьи — так ответили 55% респондентов. При этом 20% признались, что купили свой автомобиль, поскольку мечтали о нём.

Автомобильная пробка(2024)|Фото: Накануне.RU

Как сообщает пресс-служба Авто.ру, опрос провели в ноябре 2024 года, среди 1250 человек старше 18 лет и владеющих личным автомобилем.

Теги: авто.ру, опрос, автомобиль, покупка машины


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