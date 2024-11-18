В Тюменской области мужчина в суде заявил, что нечаянно ударил ножом по горлу женщину

В Тюменской области осудили осудили местного жителя, который едва не перерезал женщине горло, сообщили Накануне.RU в Объединенной судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошел в феврале 2024 года. Пьяный мужчина в доме по ул. Школьная в Сорокино вооружился кухонным ножом и нанес один удар по шее женщине, тем самым причинив ей телесное повреждение. Женщина во время суда подсудимого простила и попросила его не наказывать.

Свою вину мужчина признал частично, заявив, что умысла на причинение вреда потерпевшей он не имел и нанес удар "нечаянно".

Якобы во время ссоры потерпевшая схватила нож, он его у нее отобрал, после чего он нечаянно нанес ей порез, после случившегося вызвал "скорую", оказал первую помощь, принес извинения, она его простила. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.