Ансамбль танца "Зори Тюмени" выступит на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве

Ансамбль танца "Зори Тюмени" выступит на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве, сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области

Подведены итоги регионального отборочного этапа VII Всероссийского фестиваля сценического искусства "Танцуй и пой, моя Россия!".

Из 27 коллективов было выбрано два – оба из Тюмени.

В финальном гала-концерте, который состоится 6 декабря, выступят: Государственный ансамбль народного танца "Зори Тюмени", Детская хореографическая студия ГАНТ "Зори Тюмени".

Художественные руководители: Заслуженные работники культуры России – Валерий и Галина Арцер, главный балетмейстер – Заслуженный артист России – Валерий Арцер. Руководитель студии – Александр Арцер. По словам Валерия Арцера, они надеялись на победу. Главный балетмейстер "Зори Тюмени" следит за развитием хореографического искусства во всей стране и знает уровень всех профессиональных, самых лучших, базовых коллективов, и наш ансамбль, как и детская студия – не хуже. Поэтому победа закономерна.

"Любой успех достигается планомерной работой. Добавим сюда огромное мое желание, желание профессиональных артистов и артистов детской студии – побеждать", - поделился главный балетмейстер, Заслуженный артист РФ Валерий Арцер.

Тюменцы представят на сцене Кремлевского дворца два номера, которые исполнили на отборочном этапе: "Традиции помним и чтим" и "Русский мир".