Реестр поддерживающих семейные ценности блогеров может появиться в России

Реестр поддерживающих семейные ценности блогеров может появиться в России.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат Татьяна Буцкая.

"Блогеры, поддерживающие традиционные ценности, должны иметь поддержку со стороны государства!" - написала она.

Об этом депутат сказала в ходе выступления на первом организационном собрании рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса и блогосферы.

Также она отметила, что блогеры должны участвовать в мероприятиях, в ходе которых вырабатываются законодательные решения в этой сфере, а также выступать на крупных международных конференциях со своими инициативами.

"Первый шаг к созданию соответствующего реестра уже скоро будет сделан — в начале декабря мы встретимся с первой командой блогеров, которые готовы поддерживать традиционные ценности. Если Вы — один из них, обращайтесь, мы будем Вам рады!", - написала Буцкая.

Инициативу в ближайшее время могут оформить в законопроект.