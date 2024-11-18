На ТМК завершен новый этап перехода к цифровому производству

Трубная металлургическая компания (ТМК) в рамках реализации программы "Цифровое производство ТМК" на своих заводах ввела в промышленную эксплуатация новые автоматизированные системы.

Как сообщает пресс-служба ТМК, речь идет о Волжском (ВТЗ), Северском (СТЗ) и Синарском (СинТЗ) трубных и Первоуральском новотрубном (ПНТЗ) заводах. Системы отвечают за учет производства (MES), идентификацию и отслеживание процесса изготовления продукции (ПОТОК), а также за техническое обслуживание и ремонт оборудования (ТОРО). Часть программных продуктов являются собственной разработкой компании.

Благодаря оперативному получению информации и анализу собранных данных компания сможет усовершенствовать систему контроля качества продукции и технического обслуживания оборудования, а также повысить эффективность производства.

"Такие проекты дают прямой экономический результат, отвечают потребностям наших потребителей и дополнительно повышают уровень доверия к компании в целом", – отметил заместитель генерального директора – технический директор ТМК Борис Пьянков.

Программа "Цифровое производство ТМК" реализуется в компании с 2020 года.