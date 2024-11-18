В Тюменской области локомотив сошел с рельсов на железнодорожной станции Войновка

В Тюменской области локомотив сошел с рельсов на железнодорожной станции Войновка Свердловской железной дороги.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел днем, 16 ноября, во время расцепки маневрового локомотива. Уточняется, что с рельсов сошла одна колесная пара. Опрокидывания поезда не произошло.

Ущерб окружающей среде не причинен, пострадавших нет. Тем не менее, прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.