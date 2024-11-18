Из Тюменской области бойцам СВО направили 50 партию гуманитарной помощи

Добровольцы Нижнетавдинского района собрали порядка двух тонн гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции (СВО), сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Это 50 партия, которая направляется из района в зону проведения спецоперации. Мотоцикл и квадроцикл приобрели по запросу бойцов, также в составе гуманитарного груза - саперные щупы, окопные свечи, маскировочные сети, личные посылки и многое другое.

Волонтеры сообщества "Отзывчивые" обрабатывают заявки от подразделений, подготавливают груз к отправке. Работа ведется вместе с ветеранами -пограничниками. Помощь оказывают неравнодушные жители муниципалитета.

Тюменская области регулярно оказывает помощь бойцам специальной военной операции. помощь армии оказывают жители всех районов региона. Ранее в подразделение БПЛА отдельной бригады морской пехоты передали беспилотник и другое оборудование. Гуманитарный груз доставили военнослужащим, которые занимаются разведкой и разминированием водных объектов и суши. Коптеры необходимы, чтобы вычислять и дистанционно уничтожать мины, которые сбрасывает враг. Также в регионе действует проект по оказанию психологической поддержки бойцам и их семьям.