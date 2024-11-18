Полицейский случайно застрелил на охоте человека

Начальник управления уголовного розыска по Иркутской области выстрелил в зверя на охоте и случайно убил человека. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, все произошло утром 16 ноября, в районе деревни Баганта. 13 приятелей, среди которых был и 52-летний полковник, отправились на охоту. В какой-то момент силовик выстрелил из своего ружья в сторону ельника, где, по его мнению, находился зверь.

На самом деле там находился 62-летний загонщик, который прибыл с ними на охоту. Пуля попала мужчине в грудь, он не выжил.

На место прибыли следователи. В отношении полковника возбуждено уголовное дело, сам он находится под подпиской о невыезде.