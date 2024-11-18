В России сбор с доходов от интернет-рекламы коснется всех ее распространителей

Стали известны детали поправок в закон "О рекламе". Как выяснилось, сбор с доходов от интернет-рекламы коснется всех, кто захочет распространить ее в интернете, то есть СМИ, блогеров, операторов рекламных систем, посредников между ними и рекламодателями.

Ставка сбора может составить 3% от дохода. Есть риск "двойного сбора", при котором плату возьмут и с площадки, где размещается реклама, и с рекламного агента, пишет "Ъ".

Весной 2023 г. выяснилось, что 37% владельцев малого и среднего бизнеса не стали маркировать рекламу в интернете в соответствии с новыми правилами. 17% бизнесменов пытались решить вопрос маркировки собственными силами, 42% участников опроса обратились к консультантам. При этом почти каждый десятый предприниматель вообще не в курсе нововведений. Еще 5% про изменения слышали, но суть их не поняли.