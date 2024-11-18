В Раменском отражена атака беспилотника

В Раменском силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он.

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Как рассказали SHOT местные жители, сначала в небе было слышно громкое гудение, а затем в районе 3:40 раздался мощный взрыв. По словам очевидцев, многие проснулись от этого звука, а в домах затряслись стëкла.

Ещë один летевший на Москву беспилотник сбили в Павлово-Посадском городском округе.