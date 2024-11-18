Эксперты ожидают роста трат россиян на празднование Нового года

В России спрос на товары повседневного спроса в преддверии Нового года в натуральном выражении вырастет в 2024 году на 10–15% в зависимости от категории.

Об этом заявили аналитики компании Nielsen. Анализ проводился по количеству покупок в штуках за последнюю неделю года – с 25 по 31 декабря 2023/24 г. Прогноз сделан исходя из динамики продаж текущего года. По словам экспертов, в деньгах также будет рост.

При этом ритейлеры стали более экономными и нацелены на "индивидуализацию" скидок. Россияне переходят на более дорогие продукты питания, утверждают эксперты сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что красная икра подорожает на 20% к Новому году и в два раза по сравнению с концом прошлого года.