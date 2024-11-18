В 70% компаний РФ в 2024 году выросли заработные платы

В 70% российских компаний в 2024 году выросли заработные платы.

Как говорится в исследовании рекрутинговой компании get experts, в 45% случаев их увеличение происходило за счет роста оклада или оклада и премии сразу (41%), 13% работодателей ограничились увеличением премий. В 51% случаев рост доходов составил 5–10%, в 37% — 10–20%, и в 9% — 21% и более.

Опрос также показал, что в следующем году повышать зарплаты планируют 58% работодателей. О сохранении прежнего уровня заработных плат сообщили 23%, в 1% компаний сократят мотивационную часть, и 13% респондентов затруднились с ответом.

34% работодателей указали, что выплатят всем своим сотрудникам бонусы по итогам уходящего года, в 26% компаний их получат отдельные сотрудники, в 12% не получит никто, сообщают "Известия".

Напомним, жители Екатеринбурга в новом году ожидают повышения зарплаты.