В Абхазии оппозиция начала демонтаж ограждения вокруг здания администрации президента

Сторонники оппозиции начали демонтаж ограждения вокруг здания администрации президента, парламента и правительства в Сухуме, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя комитета по защите суверенитета Абхазии Левана Лагулау.

"Мы приступили к демонтажу железного ограждения вокруг комплекса правительственных зданий. При этом оставим один фрагмент забора и там будет табличка с надписью в назидание будущим правителям Абхазии о том, что надо быть вместе с народом, а не ограждаться от него", - говорится в сообщении.

Высокие железные ограждения вокруг зданий появились летом этого года, за что общественность подвергла власти республики жесткой критике. Ранее вокруг зданий администрации президента, парламента и кабинета министров люди могли спокойно прогуливаться.