Умер экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин

На 58 году жизни скончался экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин. О смерти артиста сообщила его жена.

Музыкант более 20 лет боролся с онкологией лимфатической системы. Рак четвертой стадии у Левкина обнаружили в 2003 году. После лечения наступила ремиссия, однако болезнь вернулась несколько лет назад.

По данным Mash, последний раз Владимир Левкин появлялся на публике вместе с женой и дочкой 9 ноября — на юбилее Пахмутовой в Большом театре. 1 ноября он давал сольный концерт.