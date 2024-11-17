В акватории Черного моря ликвидировали четыре безэкипажных катера

Минобороны России сообщили об уничтожении четырех безэкипажных катера в Черном море, передает корреспондент Накануне.RU.

Воздушные судна двигались по направлению к Крыму. Также ночью Киев пытался атаковать беспилотниками города России. Два беспилотника были сбиты дежурными средствами ПВО в Белгородской области.

Напомним, сегодня беспилотник впервые долетел до Ижевска. В результате падения пострадал один человек. Его жизни ничего не угрожает, медики отправили его лечиться амбулаторно.