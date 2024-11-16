WSj: Армия Украины получила дроны, якобы способные обходить российские средства РЭБ

У армии Украины могли появиться дроны, которые якобы способны успешно сопротивляться российским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

The Wall Street journal полагает, что подобные "роботы-убийцы" со встроенными компьютерами, разработанными американской компанией Auterion и некоторыми украинскими фирмами, уже используются на поле боя и скоро "заполонят" все небо, пишет РИА Новости.

Ранее бывший руководитель "Южмаша" Вячеслав Смоленко рассказал, что представляет собой дрон-ракета "Паляница", которая появилась у Вооруженных сил Украины. Такие дроны еще не сбивали, и выводы можно сделать лишь по утекающим данным.

О "Палянице" пока известно очень мало. Длина ракеты-дрона составляет 3,2 м. Исходя из этого, эксперт не верит, что такое небольшое устройство может пролететь заявленные 1,5 тыс. км. По его мнению, дальность полета "Паляницы" — не более 300-350 км, с боевой частью в максимально возможные 30-50 кг. Заявляется, что корпус сделан из композитных материалов, и с этим можно согласиться, считает Смоленко.

Установленный турбореактивный двигатель может быть моделью МС400 "Мотор сич". Такие "движки" стоят на крылатой ракете "Нептун", и эти двигатели "Мотор сич" поставлял в Турцию для турецких крылатых ракет, туда "зашла" первая партия из 12 двигателей.