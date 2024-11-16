Власти России дадут 186,5 млн на санитарную авиацию

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил траты на санавиацию в различных регионах России. Речь идет о 186,5 млн руб.

Деньги дадут республике Алтай, Башкортостану, Калмыкии, Якутии, Забайкальскому краю, Амурской, Владимирской, Магаданской, Псковской и Сахалинской областям. Всего в федеральном бюджете в 2024 г. на эти цели заложены 7,5 млрд руб.

Документ, в котором будут указаны точные суммы для каждого региона, опубликуют позднее, сообщает пресс-служба Правительства.