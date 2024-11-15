15 Ноября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса обсуждали на совещании в Астрахани

В рамках рабочего визита руководителя федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова в Астрахани состоялось заседание Волго-Каспийского научно-промыслового совета Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Эксперты отрасли и представители профильных ведомств обсудили развитие рыбопромышленного комплекса в регионе. Особое внимание уделили снижению рыбных запасов в Волге.

Причин тому несколько: обмеление Каспия, многолетнее маловодие и возросшая антропогенная нагрузка. Как отметил Игорь Бабушкин, главная задача – не допустить дальнейшего истощения рыбных запасов и снижения промысла. Для этого в регионе организована работа по сохранению популяций и созданию условий для естественного воспроизводства биоресурсов. Кроме того, федеральный центр ввел запрет на вылов воблы в Астраханской области.

«Поддерживаю инициативу Росрыболовства о введении повсеместного запрета на вылов воблы в России в 2025 году. Это должно стать одной из эффективных мер для восстановления и преумножения исчезающих рыбных запасов», - считает Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Также Илья Шестаков посетил производственную площадку АО «Рыбные Корма». В 2023 году в эксплуатацию введена первая очередь производственных цехов мощностью 25 тыс. тонн. Руководитель Росрыболовства отметил стратегическую значимость развития производства отечественных рыбных кормов, так как аквакультура – одно из приоритетных направлений отрасли.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«В стране реализуется ряд инвестиционных проектов по строительству новых и модернизации действующих мощностей по производству специализированных рыбных кормов. В совокупности до 2027 года общая мощность производства рыбного корма в России превысит 220 тысяч тонн в год», - отметил Илья Шестаков.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, илья шестаков, снижение рыбных запасов на волге, рыбопромышленный комплекс


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