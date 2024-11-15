Стивен Кинг заявил об уходе из соцсети X

Стивен Кинг заявил об уходе из соцсети X. Это случилось после слухов о том, что он назвал Маска первой леди Трампа. Об этом пишет Газета.ru.

Писатель сообщил, что уходит из соцсети X (ранее Twitter) из-за токсичной атмосферы.

"Я ухожу из Twitter. Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной. Подписывайтесь на меня в Threads*, если хотите", — написал Кинг.

Ранее писатель опроверг информацию о том, что он назвал владельца Х Илона Маска новой первой леди США у избранного президента Дональда Трампа и о том, что его запретили в X. Кинг заявил, что не называл так бизнесмена "только потому, что не подумал об этом".

В 2022 году Кинг негативно прокомментировал решение предпринимателя взимать с пользователей X, который тогда назывался Twitter, 20 долларов за сохранение их верификации.

"К черту, они должны платить мне. Если это введут, я уйду", — заявил он в X.

Писатель уже высказывал несогласие с политикой Трампа еще в период его первого президентского срока. В 2019 году он сказал, что администрация Трампа страшнее, чем его бестселлеры.

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