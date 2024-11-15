В Екатеринбурге студенты-горняки и семинаристы выясняли, кто лучше в самбо

Накануне Дня самбо в Доме спорта Уральского государственного горного университета в Екатеринбурге прошел студенческий физкультурный фестиваль "Zа самбо".

Как сообщили Накануне.RU в общественном совете "Zа самбо", на борцовские ковры вышли команды УГГУ и Екатеринбургской православной духовной семинарии. Оба высших учебных заведения являются участниками направления "Самбо в вузы".

"Исторически в УГГУ большое внимание уделяется развитию самбо. Сегодня мы впервые на нашей площадке проводим соревнования по самбо среди студентов разных вузов, пробуем новый формат по облегченным правилам самбо. Турнир – это дружеская встреча между семинаристами, которые выбрали путь служения Богу и горняками, которые будут способствовать развитию промышленности страны. Желаю всем получить удовольствие от соревнований", - отметил проректор по молодежной политике и развитию образования УГГУ Андрей Легостев.

Для студентов Екатеринбургской православной духовной семинарии это уже третий соревновательный опыт. Ранее они успешно представили духовное высшее учебное заведение на Универсиаде и областном чемпионате по самбо.

"Уже два года студенты Екатеринбургской духовной семинарии занимаются самбо в верхнепышминском Дворце спорта. Наши ребята с радостью и воодушевлением ходят на тренировки, во время которых получают бесценный опыт успешного ведения борьбы. Помимо искусства самбо, студенты духовной школы научатся у наставника Александра Александровича Какуши, мастера спорта СССР по самбо, быть сильными защитниками и справедливыми гражданами нашей страны. Сегодняшний турнир – это не соревнования в их классическом понимании, это дружеская встреча двух вузов. В неформальной обстановке студенты имели возможность познакомиться и обменяться опытом. Семинаристы сегодня подтвердили: они сильны не только духовно, но и физически. Искренне рад присутствовать сегодня вместе с вами. Уверен, что такие встречи станут доброй традицией содружества вузов", - заявил ректор Екатеринбургской духовной семинарии Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви Иеромонах Корнилий (Зайцев).

Фестиваль проходил в три этапа: соревнования по облегченным правилам самбо, викторина на знание основных дат и правил борьбы и сдача борцовских нормативов. Победитель определялся по сумме результатов в трех этапах в каждой паре участников.

"Уральский государственный горный университет – один из флагманов реализации проекта "Самбо в вузы". Год назад мы открыли здесь новый зал для занятий самбо, а сегодня проводим уникальные соревнования среди студентов. У УГГУ – большой соревновательный опыт и множество побед на соревнованиях различного уровня. Студенты Екатеринбургской православной семинарии занимаются самбо с мая 2023 года. Открытие секции самбо для семинаристов стало ответом на внешние вызовы и притеснение русской церкви в мире. Сегодняшние соревнования показали, что участники направления "Самбо в вузы" в отличной физической форме. Это лучшее доказательство того, что мы идем в правильном направлении", - подвел итоги мероприятия координатор партийного проекта "Zа самбо" в Свердловской области, депутат Законодательного собрания региона Алексей Свалов.