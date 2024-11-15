Девочек, которые украли кота и ушли из дома в Москве, нашли в Крыму

Девочек, которые украли кота Лучика из зоомагазина в Москве и ушли из дома, нашли в Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"Мои коллеги из Управления внутренних дел по Южному округу столицы в результате оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение двух девочек в возрасте 10 и 12 лет, которые ушли из дома, предварительно похитив кота из зоомагазина в Москве", - сообщила она.

Детей обнаружили в городе Алуште.

В ближайшее время детей доставят в Москву и передадут родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних будет проведена вся необходимая профилактическая работа.

Волонтерам поступила информация, что кот Лучик тоже в Крыму. Зоозащитники будут пытаться обеспечить его доставку в столицу. Пока нет подтверждений, что это именно тот кот.