Пенсионер на самодельном вездеходе утопил экс-полковника полиции ХМАО

Пенсионер на самодельном вездеходе утопил экс-полковника полиции ХМАО, сообщает NEFT.

Ханты-Мансийский районный суд приговорил 64-летнего пенсионера к году лишения свободы условно за аварию, обернувшуюся смертью пассажира. Во время рыбалки его самодельный вездеход "Каракат" опрокинулся в реку, сообщается в материалах суда.

Мужчина смог выбраться на берег. Его попутчика, 49-летнего бывшего полковника полиции из службы по контролю за оборотом наркотиков, придавило вездеходом. Он захлебнулся. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности.