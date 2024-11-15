14 тысяч человек эвакуируют в Германии из-за обнаруженных бомб времен Второй мировой войны

14 тысяч человек эвакуируют в Германии из-за обнаруженных бомб времен Второй мировой войны. Операция будет одной из крупнейших в истории, сообщают "Известия".

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Предположительно, неразорвавшиеся боеприпасы нашли на железнодорожном вокзале в городе Оснабрюке, пишут местные СМИ. По данным городских властей, находки обезвредят лишь 17 ноября.

В общей сложности в радиус действия бомб попадают 8650 хозяйств и около 300 предприятий.

5 ноября KP.RU сообщало, что в немецком городе Эльстерверда эвакуируют 2700 жителей также из-за бомбы времен Второй мировой войны. Бомбу весом 250 килограммов нашли во время строительных работ.