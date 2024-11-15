Последнее в этом году суперлуние увидят россияне предстоящей ночью

Последнее в этом году суперлуние ожидается предстоящей ночью. Светило максимально приблизится к нашей планете, что позволит разглядеть яркое астрономическое явление невооруженным глазом. В такие дни спутник выглядит ярче и крупнее, чем традиционное полнолуние. Прогнозы астрономов публикуют "Известия".

В народе из-за мощного влияния спутника Земли на животных это полнолуние прозвали "Бобровой Луной". Такое название дали из-за того, что в ноябре водоплавающие грызуны становятся более активными. Они завершают приготовление к холодам — строят плотины и запасают еду.

В 2024 году произошло несколько полнолуний, каждое из которых имело свое название. Например, Луна была "осетровой", "кровавой", "цветочной". Наделять полнолуния природными названиями стали племена индейцев.

Считается, что в этот день энергетика Луны влияет на здоровье человека, на его планы, отношения с окружающими, а также финансовую стороны жизни.

Воздействие спутника Земли на здоровье человека допускают даже врачи: они не рекомендуют проводить какие-либо операции. Считается, что в это время у пациентов ухудшается свертываемость крови, снижается способность тканей к регенерации и обостряются хронические заболевания.