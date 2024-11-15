В Белоруссии не планируют повышать пенсионный возраст

В Белоруссии не собираются повышать пенсионный возраст. Разговор об этом зашел перед заседанием Республиканского межведомственного совета по правам инвалидов.

"В нашей стране на повестке не стоит такой вопрос. Увеличение пенсионного возраста для наших граждан не планируется", - цитирует "БалТА" министра труда и социальной защиты Белоруссии Наталию Павлюченко.

В России несколько лет назад провели пенсионную "реформу". В ее результате женщины стали уходить на пенсию не в 55, а в 60 лет, а мужчины – не в 60, а в 65.