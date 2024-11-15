Владимир Путин встретился с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым

Владимир Путин встретился с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым. Как сообщает пресс-служба Кремля, они обсудили подготовку нацпроекта "Развитие космической деятельности".

Президент России напомнил, что поручение о подготовке проекта было выдано в конце 2023 года.

Борисов отметил, что реализация определит развитие российской космонавтики как минимум до 2030 года, с перспективой до 2036-го. По его словам, сегодня космос играет важную роль в мировой и национальной экономике.

"Темпы роста мировой космонавтики сегодня значительно выше, чем темпы роста мирового ВВП. Огромные инвестиции привлекаются", — указал глава "Роскосмоса".

Борисов рассказал, что к 2030 году на земной орбите, вероятно, будет находиться от 60 до 100 тысяч спутников различного назначения.

Ранее мы писали, что запуск 53 спутников с космодрома Восточный назвали рекордным в истории отечественной космонавтики.