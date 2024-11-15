Полпред президента в УрФО работает в Тобольске

Полномочный представитель президента России по Уральскому федеральному округу Артем Жога сегодня работает в Тюменской области. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале

"Рад приветствовать Артема Владимировича Жогу в Тобольске. Полпред президента на Урале уже второй раз с рабочей поездкой в древней столице Сибири. Познакомим полномочного представителя с социальной инфраструктурой одного из крупнейших муниципалитетов Тюменской области", - говорится в сообщении.

Напомним, впервые Жога прибыл в Тюмень в качестве полпреда 18 октября. Во время визита Артем Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор посетили Музейный комплекс имени Словцова. Там размещена выставка "Путь Героев", посвященная истории создания крупнейшего в мире нефтегазового комплекса в Западной Сибири. Первый объект, который посетил Артем Жога в Тюмени - Тюменское президентское кадетское училище. В образовательном учреждении обучается 710 ребят из разных регионов России. В том числе дети участников специальной военной операции. Для политика провели экскурсию. Также вместе с губернатором Александром Моором обсудил поддержку участников специальной военной операции и их семей.

По словам Моора, на покупку необходимой амуниции и оборудования для воинских подразделений власти области уже направили более 1 млрд руб. В Тюменской области действуют 37 мер социальной поддержки ветеранов СВО и их родных. Продолжается оказание шефской помощи Краснодону.