Закрыт аэропорт Казани
Росавиация сообщила о закрытии аэропорта Казани. Это временная мера.
Ограничения введены с 13.00 (мск). Длительность ограничений не указана.
Время от времени аэропорт Казани закрывают из-за угрозы атаки БПЛА.
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Росавиация сообщила о закрытии аэропорта Казани. Это временная мера.
Ограничения введены с 13.00 (мск). Длительность ограничений не указана.
Время от времени аэропорт Казани закрывают из-за угрозы атаки БПЛА.
Теги: Аэропорт, Казань, Росавиация
Развитие сюжета:Ранее 15.11.2024 15:41 Мск Возобновил работу аэропорт Казани
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