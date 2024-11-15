Ядовитые морские змеи запугивают россиян на Филиппинах

Туристы на Филиппинах стали часто замечать в океане подводную змею. Как пишет SHOT, она является одной из самых ядовитых — от её укуса человек может умереть.

Как рассказали изданию туристы, обычно змея плавает по дну и закапывается в песок. Ее можно не заметить, наступить и получить укус. Иногда пресмыкающееся выбирается на поверхность и ещё больше пугает отдыхающих: она быстро плавает и, как правило, неожиданно появляется возле дайверов. Самцы змей могут агрессивно вести себя во время спаривания.

В итоге туристы плавают в бассейнах. Туроператоры заявили, что случаи отказа от путёвок из-за опасной живности бывают. Но агенты говорят, что сразу предупреждают клиентов об угрозах в экзотических странах, из-за чего туристы изначально выбирают другой курорт.

Как сообщают источники, всего в водах, окружающих Филиппины, плавают 20 различных видов морских змей. Большинство из них чрезвычайно ядовиты, но очень пугливы и вряд ли укусят, если их не спровоцировать.