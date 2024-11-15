Психолог: любовь Зеленского к составлению планов связана с приёмом препаратов от стресса

Скорее всего, у Владимира Зеленского действительно есть психические отклонения — просто раньше они не были видны, а под влиянием стресса и приёма препаратов всё обострилось. Об этом изданию Life.ru рассказал психолог Александр Кичаев.

По его словам, составление различных планов помогает ему обрести какую-то ясность в своей жизни. Так эксперт прокомментировал очередной "план Зеленского".

По словам психолога, из-за препаратов, которые, вероятно, принимает Зеленский, чтобы снизить стресс, он отрывается от реальности: теряется адекватность, и он воспринимает жизнь такой, какая она сложилась в его воображении.

"Без плана у него паника. Написал план, пусть даже неосуществимый — уже ему легче. Потом идёт обратная связь от окружения: говорят, что план плохой. Он обижается, злится, считает, что все плохие, но затем всё равно его меняет. Тут именно синтез стресса и препаратов", - сказал Кичаев.

При этом человек, который неадекватно себя воспринимает, находится на начальной стадии различных заболеваний — например, мании величия и комплекса Наполеона.

Напомним, сегодня президент Украины представил "план стойкости". Одно из приоритетных направлений этого документа - поддержка "культурного суверенитета" Украины. В нем десять пунктов.

До этого были "план победы" и "формула мира".