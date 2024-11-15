Игорь Бабушкин на региональной конференции "ЕР" объявил о создании регсовета первичек

Состоялась XXXV Конференция Астраханского регионального отделения партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие делегаты от местных отделений партии. В числе приглашённых – члены правительства, главы муниципальных образований, депутаты фракции «Единая Россия» Думы Астраханской области, городской думы «МО город Астрахань».

На конференции был обновлен состав регионального политического совета и Президиума регионального политсовета, а также избран делегат на XXII Съезд партии. Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Игорь Бабушкин поставил задачи перед обновлённым составом, акцентируя внимание на предстоящих выборах в Городскую Думу Астрахани в 2025 году и на важности диалога с избирателями. Требования к потенциальным кандидатам в Думу будут строгими.

«Нам не нужны депутаты, которые не знают проблем своего округа, не встречаются с избирателями, а при первом же давлении оппозиции – прячут голову в песок. Недавняя ситуация в Наримановском наглядно показала, что некоторых народных избранников не волнует, что происходит на их территории и в каких условиях живут люди», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Губернатор также объявил о создании регионального Совета первичных отделений «Единой России», который будет заниматься сбором обратной связи от жителей и оперативным решением их проблем. Глава региона отметил, что работа депутатского корпуса должна обеспечивать «самый короткий путь в диалоге астраханцев и органов власти».

Конференция стала стартом избирательного цикла 2025 года. Игорь Бабушкин дал понять, что к выборам нужно готовиться серьёзно, и отвечать за свои действия перед избирателями.