15 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Краснов: более 400 млрд рублей взыскали с виновных в нанесении ущерба природе в 2024 году

Более 400 млрд рублей взыскали с виновных в нанесении ущерба природе в 2024 году. Как пишут "Известия", об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов. Он сейчас участвует в пленарном заседании высокого уровня 29-й сессии Конференции государств-участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
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По его словам, ежегодно прокуроры пресекают до 300 тысяч нарушений в экологической сфере, осуществляют уголовное преследование более чем по 15 тысячам дел, связанных с незаконной рубкой и уничтожением лесов, загрязнением воздуха, водоемов и недр, а также незаконной добычей биоресурсов.

Генпрокурор РФ напомнил о принятой в Казани в рамках саммита БРИКС новой декларации. В ней отмечена важность использования возобновляемых источников энергии и технологий с низким уровнем выбросов для адаптации к изменениям климата.

Ранее мы сообщали, что генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Баку. Там он будет участвовать в заседании высокого уровня 29-й сессии Конференции государств - участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Как сообщает Генеральная прокуратура, в ходе визита он также проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

Теги: краснов, климат, экология, ущерб, оон


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