Боец СВО, который отрезал себе ногу, до мобилизации разводил лошадей

Боец СВО, который сам отрезал себе ногу, до мобилизации разводил лошадей. Мужчина принял такое решение, когда просидел раненым в окопе 17 дней. Об этом "Известиям" рассказал глава якутского села Бясь-Кюель, откуда военный родом.

Как сообщает издание, Александр получил тяжелую рану ноги, которая загноилась. Чтобы выжить, он вколол себе последнюю ампулу обезболивающего и ампутировал ногу ножом. По словам Александра, сослуживцы отказались это делать из страха ему навредить.

До СВО мужчина был индивидуальным предпринимателем и получил грант от регионального Минсельхоза за продуктивную работу.

Военный разведен с женой, у него есть дочка. Дома Александра ждет мать.