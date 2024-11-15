Заключенный социолог Кагарлицкий* просит не отправлять его в США

Социолог и публицист Борис Кагарлицкий* попросил не включать его в списки для обмена заключенными, который планируется в феврале 2025 года. Его заявление опубликовано в Telegram-канале издания "Рабкор" .

"Не вижу никакого смысла и пользы для себя в эмиграции. Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме, буду сидеть в тюрьме. В конце концов, для левого политика или для обществоведа в России тюремное заключение — это нормальный профессиональный риск, который надо принять, когда выбираешь данный путь", — написал публицист.

Кагарлицкий* пригрозил в случае обмена подать в суд на любое правительство по обвинению в похищении.

При этом социолог признает, что есть разные ситуации и в ряде случаев обмен оказывается единственно доступным способом спасти человека.

"Условия содержания политзаключенных разные. Я отлично отдаю себе отчет, что положение далеко не худшее на общем фоне", — признал публицист.

Кагарлицкий* также призвал других заключенных не соглашаться на обмен. Организаторов обмена он попросил включать в перечни только тех, кто ясно выразил свое согласие.

Публициста арестовали летом 2023 года по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), связанному с его видеороликом о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Сначала обвиняемого оштрафовали на 609 тыс. руб. и отпустили в зале суда. Но после апелляции защиты спустя два месяца ему заменили штраф пятью годами лишения свободы в колонии общего режима.

*признан иноагентом