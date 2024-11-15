Бастрыкин вмешался в ситуацию с сотрудниками колледжа, которые пожаловались на нарушение жилищных прав

Глава СК России Александро Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению сотрудников колледжа в Тюмени о нарушении их жилищных прав, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Сотрудники колледжа сообщили Бастрыкину, что им были предоставлены квартиры в доме по улице Луначарского. В 2022 году здание, 1962 года постройки, признано аварийным. В настоящее время жильцам сообщают о необходимости расселения, предлагая взамен малогабаритные комнаты в общежитии, что ухудшает их жилищные условия. Также отмечается, что собственник строения прекратил ресурсоснабжение дома. Многочисленные обращения в различные структуры результатов не принесли.

В СУ СК России по Тюменской области по данному факту проводилась процессуальная проверка, по ее итогам в возбуждении уголовного дела отказано. Бастрыкин потребовал от Кублякова представить доклад о результатах проверки и основания решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.