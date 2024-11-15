В Кировской области задержали подростка, который пытался совершить диверсию на Транссибе

В Кировской области задержали 16-летнего подростка, который по заданию украинских спецслужб пытался совершить диверсию на Транссибе. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

По данным спецслужбы, он собирался совершить поджог на объекте инфраструктуры, но был задержан на месте преступления. У подростка изъяты компоненты для самодельных зажигательных устройств, а в Telegram обнаружена переписка с украинскими спецслужбами.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на диверсию". Задержанный заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что российские контрразведчики предотвратили теракт, который готовили в Свердловской области украинские спецслужбы. Задержан функционер запрещенной в России проукраинской террористической организации. За денежное вознаграждение он планировал устроить теракт на подстанции в Нижнем Тагиле. Как отметили в ведомстве, подстанция обеспечивает электричеством одно из предприятий ВПК региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги.