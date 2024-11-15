В столице Бурятии детсадовец получил в нос от воспитателя

В Улан-Удэ воспитателю детского сада вменили избиение воспитанника. Началось расследование.

Ранее появилась информация о том, что в одном из детских садов Улан-Удэ младший воспитатель ударила ребенка по лицу. Отмечается, что это был уже не первый схожий случай. Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание заведомо несовершеннолетнего", сообщает управление СКР по Бурятии.

По данным РИА Новости, в соцсетях стало распространяться видео, на котором видно, что дети сидят на стульчиках в группе, а один мальчик балуется. К нему подходит воспитательница и бьет по лицу. Позже ребенок держится за нос – у четырехлетнего парня пошла кровь.