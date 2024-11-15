В питерском военкомате похищали бюджетные деньги, отправляя "мертвые души" на СВО

Экономическая полиция Санкт-Петербурга вскрыла в местном военкомате схему хищения бюджетных денег путем отправки "мертвых душ" на спецоперацию, сообщает управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, организатором преступной группы стала супружеская пара, работающая в местном военкомате. 51-летний помощник военного комиссара вместе с 38-летней супругой подыскивали граждан, которых в дальнейшем фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию через работающую там 41-летнюю сотрудницу отдела кадров.

Затем от лица "мертвых душ" они заключали несуществующие контракты с Минобороны о прохождении военной службы и участии в СВО.

"В дальнейшем таким работникам полагались ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. руб., а также единовременная выплата в размере 500 тыс. руб. Эти денежные средства злоумышленники присваивали", — рассказали в полиции.

Сейчас установлены личности двоих фиктивно трудоустроенных граждан, но в полиции полагают, что их число может быть больше. Ущерб от действий злоумышленников составил более 1 млн руб., против них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество).

Семейную пару задержали.