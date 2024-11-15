Генпрокурор РФ прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Баку. Там он будет участвовать в заседании высокого уровня 29-й сессии Конференции государств - участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Как сообщает Генеральная прокуратура, в ходе визита он также проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

В аэропорту Краснова встречали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Евдокимов и Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев.

В этом году участие правоохранительного сообщества в климатическом саммите организовано прокуратурой Азербайджана и Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью в сопредседательстве с МВД Объединенных Арабских Эмиратов.

Цель участия представителей правоохранительного сообщества в COP29 - "подчеркнуть важность расширения потенциала правоохранительных органов в борьбе с преступлениями, оказывающими влияние на окружающую среду".