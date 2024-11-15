Кеннеди-младший может стать министром здравоохранения США

Дональд Трамп выдвинул Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб, чтобы тот "положил конец эпидемии хронических заболеваний" в США. Как сообщает РБК об этом вновь избранный президент написал на своей странице.

"Я рад объявить Роберта Ф. Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США (HHS)", — написал он.

По мнению Трампа, американцы слишком долго "страдали от индустриального продовольственного комплекса и фармацевтических компаний, которые прибегали к обману и дезинформации в вопросах общественного здравоохранения".

Трамп уверен, что Кеннеди-младший "сделает Америку снова великой и здоровой".

Роберту Кеннеди-младшему 70 лет. Ранее он баллотировался на пост президента США как независимый кандидат, однако позднее снялся с гонки и поддержал Трампа.

Политик выступает против вакцинации, настаивая, что она приводит к умственным отклонениям у детей.