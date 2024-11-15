Филиппа Киркорова объявили в розыск судебные приставы
Филиппа Киркорова объявили в розыск судебные приставы: у него накопилось более 30 неоплаченных штрафов на его Rolls-Royce.
По информации SHOT, на автомобиле короля поп-музыки 31 раз нарушили ПДД с декабря прошлого года. В списке нарушений: превышение скорости, нарушение требований разметки и стоянка в неположенном месте. В итоге сумма штрафов составила 24 тысячи рублей.
Судебные приставы открыли исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия с его автомобилем.
Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета магазина одежды и творческого центра певца из-за имевшихся налоговых задолженностей.