ЦБ отозвал лицензию у банка БКФ

Отозвана лицензия у очередного финансового учреждения. На этот раз – банка БКФ.

По версии совершившего отзыв лицензии Центробанка, учреждение работало из рук вон плохо: низкое качество активов, неэффективность бизнес-модели и хроническая убыточность постоянно сопровождали работу банка. Это привело к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала.

ООО "Банк БКФ" является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернут 100% оставшихся денег, но не более 1,4 млн руб.