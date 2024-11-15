YouTube возобновил работу у всех операторов сотовой связи

Видеохостинг YouTube возобновил работу без ограничений у всех операторов сотовой сети, сообщает мониторинговый сервис GlobalCheck.

Однако в веб-версии YouTube до сих пор наблюдаются проблемы с загрузкой видео. Также недоступен YouTube у тех, кто пользуется услугами Ростелекома.

Ранее глава киноконцерна "Мосфильм" режиссер Карен Шахназаров, который встретился 13 ноября с Владимиром Путиным, сообщил, что президент России пообещал изучить проблему замедления работы YouTube.

Ранее поисковики сократили показ контента с YouTube. При запросах пользователей, прежде всего, предлагаются российские платформы, такие как Rutube, VK Видео и отечественные онлайн-кинотеатры. Как заявил директор РАЭК Сергей Гребенников, так как поисковая система – это алгоритм, который реагирует на запрос, то меняется и первая строка выдачи. А с приходом осени скорость работы YouTube для россиян снизилась до рекордно низкого уровня.