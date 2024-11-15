Более 80% россиян рассчитывают лечиться на пенсии бесплатно

82% россиян рассчитывают лечиться на пенсии бесплатно.

Как показал опрос НПФ "Достойное будущее" и проекта по финансовому просвещению "ГраФин", 62% участников исследования признались, что предпочитают комбинировать платные и бесплатные услуги. 45% заявили, что целенаправленно откладывают деньги на медицинские услуги. Речь идет о проведении плановой операции, стоматологических услугах, профилактическом лечении в санатории. 55% опрошенных не откладывают на эти цели.

Те, кто откладывает деньги, обозначили следующие ежемесячные суммы: до 1 тыс. руб. оставляют 10% опрошенных, от 1 тыс. до 5 тыс. руб. — 21% респондентов, от 5 тыс. до 10 тыс. руб. отметил 32% граждан.

59% опрошенных рассказали, что их медицинские расходы по сравнению с прошлым годом не увеличились. Чаще всего россияне тратят деньги на аппаратные исследования и диагностику. Также в топе медицинских расходов россиян — лекарства и витамины.

31% россиян регулярно проходят медицинское обследование, 15% респондентов ведут здоровый образ жизни и следят за питанием, 11% сограждан стараются не нервничать и избегать стрессовых ситуаций, сообщают "Известия".