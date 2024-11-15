НПФ Альфа-банка и Совкомбанка получили лицензию ЦБ РФ

Негосударственный пенсионный фонд "Альфа" получил лицензию Центробанка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Начало продаж запланировано на 25 ноября. Агентство страхования вкладов сообщило, что 14 ноября лицензию также получил НПФ Совкомбанка, начало продаж у которого планируется в первом полугодии 2025 года и зависит от скорости реализации технических процессов, комплектации командой, которая сейчас находится в активной стадии становления и утверждения продуктовой линейки.

Собственный фонд Альфа-банк, как и Совкомбанк, решили создать на фоне появления в России программы долгосрочных сбережений – нового накопительного инструмента с государственной поддержкой, который запущен в январе 2024 года. Операторами этой программы могут стать только частные пенсионные фонды. Она предусматривает страхование сбережений через АСВ, государственные взносы до 36 тыс. руб. в год на одного человека и налоговый вычет, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что 24 июля Центробанк России выдал лицензию "Тинькофф-пенсии". Когда компания обращалась в ЦБ за лицензией, бренд еще не сменил название на Т-банк.